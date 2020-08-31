Абэ заверил Трампа, что укрепление японо-американского альянса продолжится

31.08.2020, 12:47, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил президенту США Дональду Трампу, что курс на укрепление альянса двух стран продолжится и после ухода Абэ, сообщил в понедельник представитель правительства Японии.

В пятницу Абэ объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Он поставил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра, но длительная борьба с язвенным колитом вынудила его принять решение об уходе.

«Он хочет, чтобы президент Трамп был уверен, что политика укрепления японо-американского альянса останется неизменной», – заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Акихиро Нисимура.

Нисимура выступил перед журналистами после 30-минутного телефонного разговора между Абэ и Трампом, который состоялся в ночь на понедельник по времени Японии.

Трамп назвал Абэ «величайшим премьер-министром в истории Японии», сообщил представитель Белого дома.

Абэ заявил Трампу, что Япония хотела бы тесно сотрудничать с США в разработке новой стратегии противоракетной обороны, сообщил Нисимура.

В июле Япония сделала шаг к приобретению оружия, способного нанести удар по Северной Корее, после того как комитет правящей партии одобрил предложение рассмотреть возможность о приобретении ударных средств для пресечения атак с использованием баллистических ракет.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил о словах Трампа, сказанных Абэ, что тот проделал «фантастическую работу», и что отношения между двумя странами стали прочнее, чем когда-либо.

«Президент назвал премьер-министра Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии», – заявил Дир.

Правящая Либерально-демократическая партия 14 сентября выберет нового лидера, который сменит Абэ на этом посту, сообщило информационное агентство «Дзи Дзи».

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