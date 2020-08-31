 

Страны Балтии введут санкции против Лукашенко и других беларусских чиновников

31.08.2020, 12:47, Новости дня

Литва, Латвия и Эстония в понедельник объявят о запрете на въезд для примерно 30 официальных лиц Беларуси, включая президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Этот список является лишь первым шагом и может быть расширен позднее, добавил он.

Ранее Литва сообщила о намерении ввести санкции против беларусских чиновников, которых она считает ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении демонстрантов.

Тем временем, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу выступит в Совете Безопасности ООН, сообщил ее пресс-секретарь.

Она обратится к членам совета посредством видеосвязи по приглашению Эстонии, которая в настоящее время является членом этого органа ООН на непостоянной основе, сообщил Reuters член команды Тихановской.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси на выборах 9 августа, и, по мнению ее сторонников, победила на них. Президент Александр Лукашенко заявил, что он победил на выборах с большим отрывом, и это заявление вызвало массовые акции протеста в Беларуси. После выборов Тихановская перебралась в Литву.



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