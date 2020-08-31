 

Новый багги от Volkswagen поставят на конвейер в 2025 году

31.08.2020, 12:45, Новости дня

Известный немецкий бренд Volkswagen в настоящее время активно занимается созданием электрического прототипа ID.Buggy с внедорожными особенностями.

Кроме того, первое появление данной модели концепта прошлом в 2019 году в Женеве, тогда как в улучшенном исполнении автомобиль может получить название ID.Ruggedzz. Кроме того, эксперты анонсировали, что серьезных изменений по внешнему виду не состоится, тогда как основной упор сделан на ходовые качества автомобиля. Благодаря таким особенностям прототип станет актуальным для бездорожья.

Вместе с тем достоинством модели ID.Ruggedzz станет более низкая стоимость, чем ранее прогнозировали аналитики. Серийный выпуск могут начать ближе к 2023 году, а старт продаж новой модели ID.Ruggedzz состоится к 2025 году.



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