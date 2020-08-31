 

Бренд Rolls-Royce опубликовал тизер улучшенного Rolls-Royce Ghost

31.08.2020, 12:45, Новости дня

Известная компания Rolls-Royce поделилась на официальном сайте тизером, который посвящен предстоящей новинке Rolls-Royce Ghost.

Производитель активно осуществляет дорожные испытания автомобиля с использованием защитного камуфляжа, однако модель все же можно частично рассмотреть. По снимкам Rolls-Royce Ghost можно увидеть стильные бамперы, новую решетку радиатора, а также модернизированную головную оптику. Также указано, что новинка имеет заниженный дорожный просвет.

Сведения о производительности Rolls-Royce Ghost пока не называют до официального выхода. Ранее инсайдеры указали, что модель получит систему предотвращения столкновений, климат-контроль, а также расширенный мультимедийный комплекс. Презентация роскошного седана Rolls-Royce Ghost состоится к осени.



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