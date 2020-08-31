 

Разумков сообщил, сколько нардепов заразилось коронавирусом

31.08.2020, 12:40, Новости дня

По состоянию на 31 августа коронавирусом в Верховной Раде заразились 23 народных депутата. Об этом на совещании председателей депутатских фракций, групп и комитетов Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы имеем 23 коллег, которые заболели или сейчас болеют [COVID-19], и семь случаев в аппарате Верховной Рады”, – сказал Разумков.

Он назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране непростой и поддержал предложение фракции “Слуга народа” о вызове на час вопросов к правительству 4 сентября министра здравоохранения Максима Степанова.

Разумков призвал депутатов не игнорировать масочный режим.

“Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать – вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске”, – сказал спикер парламента.

Известно, что сейчас COVID-19 болеют лидер депутатской фракции “Батьківщина”, экс-премьер Юлия Тимошенко и народный депутат от “Слуги народа” Степан Чернявский. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,6 тыс. умерли. 

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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