 

Принц Гарри о сыне: “Мне бы очень хотелось, чтобы Арчи занялся регби”

31.08.2020, 12:35, Разное

В честь 125-летия лиги регби Великобритании герцог Сассекский, являющийся патроном лиги, организовал видеозвонок в Zoom, в котором приняли участие игроки и тренеры этого вида спорта. Поздравив собравшихся с праздником, Гарри рассказал о своей любви к регби и о том, что хочет привить ее и своему сыну Арчи. Правда пока у него это не получается, виной чему – отсутствие в Америке мячей нужного размера.

Принц Гарри с участниками конференции

Мне нужно найти мини-мячи для регби, чтобы вовлечь Арчи в игру. У нас довольно много места во дворе, было бы здорово там резвиться. Конечно, мечтаю, чтобы он попал в детскую команду, но в нынешней сложной ситуации приходится довольствоваться тем, что есть, и относиться к этому с пониманием. Нам невероятно повезло, что у нас большой двор — ребенку есть, где разгуляться. Не все могут таким похвастать,

– признался Гарри, отметив, что хотел бы приехать на чемпионат, намеченный на следующий год, и уже был бы в Великобритании, если бы не COVID-19:

Я бы уже был в Великобритании, если бы не пандемия. Как только ситуация более-менее нормализуется, мы планируем приехать.

Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи

На связь Гарри вышел из своего нового дома в Санта-Барбаре. Меган и Гарри приобрели особняк в районе Монтесито еще 18 июня за 14 650 000 долларов, и часть средств, если верить Daily Mail, перечислил отец Гарри, принц Чарльз. В доме 9 спален и 16 ванных комнат, а также библиотека, офис, тренажерный зал, винный погреб, игровая комната и многое другое. Отдельная гордость – спа с сухой и влажной сауной. Площадь территории – 5,4 акра, на ней расположились многоярусные розарии, теннисный корт, несколько беседок и бассейн. Повсюду – цветущая зелень, включая вековые оливковые деревья.



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