 

Для российских старшеклассников проведут спецурок об интернациональном долге

31.08.2020, 12:31, Разное

После выхода с летних каникул российских старшеклассников ожидает специальное занятие, где им расскажут, что такое интернациональный долг и введут в курс «осложнившейся мировой политической обстановки». Соответствующие методички школы получили в конце августа.

Согласно документу, проводить занятие будет рекомендовано бывшим преподавателям начальной военной подготовки, которые в ближайшее время вновь смогут обрести работу — предмет может быть восстановлен уже осенью. В ином случае спецурок должен провести «педагог с устоявшимся патриотическим мировоззрением и сформированным чувством гражданственности, предпочтительно мужского пола».

Занятие получит название «Россия и мир». В настоящий момент планируется провести его разово для учащихся 9-11 классов, однако в случае необходимости или «изменения обстановки» урок повторят с новыми материалами.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

08.07 / Актриса Таисия Вилкова впервые стала мамой

26.07 / Мнение: О неразрешимой проблеме для Владимира Путина

29.07 / Ярмольника отговаривали строить отношения с бывшей возлюбленной Высоцкого

14.03 / Мнение: Чужая боль

16.08 / Ученые признали опасность просыпающихся из-за глобального потепления вирусов

20.08 / Архивы августа: 20 лет после «Курска» – от трагедии к попытке подводного господства на севере

07.08 / Мнение: Операции на мутном рынке

04.08 / Мнение: По ситуации с ЧВК в Белоруссии

21.08 / Материнский капитал разрешат использовать для пополнения счетов в букмекерских конторах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска