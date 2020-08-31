Для российских старшеклассников проведут спецурок об интернациональном долге

31.08.2020, 12:31, Разное

После выхода с летних каникул российских старшеклассников ожидает специальное занятие, где им расскажут, что такое интернациональный долг и введут в курс «осложнившейся мировой политической обстановки». Соответствующие методички школы получили в конце августа.

Согласно документу, проводить занятие будет рекомендовано бывшим преподавателям начальной военной подготовки, которые в ближайшее время вновь смогут обрести работу — предмет может быть восстановлен уже осенью. В ином случае спецурок должен провести «педагог с устоявшимся патриотическим мировоззрением и сформированным чувством гражданственности, предпочтительно мужского пола».

Занятие получит название «Россия и мир». В настоящий момент планируется провести его разово для учащихся 9-11 классов, однако в случае необходимости или «изменения обстановки» урок повторят с новыми материалами.