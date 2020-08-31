 

Россиянам пообещали суровую зиму

31.08.2020, 12:23, Разное

Метеоролог Екатерина Пестрякова выразила уверенность, что грядущая зима в России будет суровой. Кроме того, она наступит раньше обычного.

Пестрякова ожидает, что вопреки сложившейся в последние годы тенденции, зимняя погода установится уже в ноябре. Однако специалист отметила, что морозы не будут длиться долго и будут регулярно сменяться оттепелью. Климатолог обратила внимание, что эти прогнозы – предварительные, а более точных следует ждать в сентябре, сообщает “Царьград”.



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