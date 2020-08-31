 

Врач дал россиянам советы на фоне участившихся случаев рака у детей

31.08.2020, 12:23, Разное

Главный врач НМИЦ имени Рогачева Дмитрий Литвинов рассказал о признаках, которые позволят выявить развитие рака у ребенка на ранней стадии. Актуальности рекомендациям медика придает рост числа онкобольных детей в России: в 2014 году их насчитывалось 21,2 тысячи, а в 2019 году – 27,8 тысячи.

Литвинов рекомендует, в первую очередь, – быть внимательным к поведению ребенка. Тревожным звонком может быть вялость, снижение аппетита и интереса к играм. В случае проявления таких признаков нужно обязательно обратиться врачу и провести онкодиагностику, сообщает телеканал “Царьград”.



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