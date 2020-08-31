 

Чумаков поддержал Кудрявцеву на фоне новости о болезни её матери

31.08.2020, 12:17, Разное

Алексей Чумаков поддержал Леру Кудрявцеву на фоне новости о болезни её матери. Женщина перенесла инсульт, а теперь проходит реабилитацию.
Узнав о беде, случившейся в семье Леры Кудрявцевой, Алексей Чумаков поспешил поддержать телеведущую, пожелав ей сил, а её матери быстрого выздоровления. Певец не понаслышке знает, как трудно сейчас приходится артистке, так как пару лет назад сам пережил смерть близкого человека.

«Очень грустно и больно», -поделился Чумаков. Стоит отметить, что исполнителю с трудом удалось оправиться от потери своей матери Лилии Аванесовны. Причиной смерти женщины стал цирроз.

Артист порекомендовал Кудрявцевой как следует обдумать и разобраться в случившемся, чтобы не сойти с ума от горя.
«Лерочка, ты взрослый человек и все знаешь сама», – отметил певец.

В одном из эфиров телепередачи «Ты не поверишь!» ведущая откровенно рассказала, какие чувства ей пришлось испытать, когда она узнала, что у её 78-летней матери случился инсульт. Как оказалось, понимание того, что близкий ей человек вот-вот может умереть, довёл знаменитость «до состояния невменяемости». Перенесённый инсульт спровоцировал у женщины нарушение речи. Кроме того, у неё отказала часть дела. Сейчас мать Кудрявцевой проходит курс реабилитации, работая с логопедами и другими специалистами. Она уже начала двигать ногой.



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