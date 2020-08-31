Газпром подал жалобы на польский антимонопольный регулятор

31.08.2020, 12:08, Новости дня

Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2», говорится в отчете российской компании.

В частности, речь идет о данных, касающихся предполагаемой концентрации «Газпрома» и иностранных инвесторов в ходе реализации «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

«24 августа 2020 года ПАО «Газпром» были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей) об ограничении доступа ПАО «Газпром» к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2», – говорится в отчете.

Напомним, в июне Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро.

В августе UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.