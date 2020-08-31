 

Билл Гейтс освоил работу пекаря и испек торт на день рождения Уоррена Баффетта

31.08.2020, 11:53, Разное

Билл Гейтс ровно на одни сутки переквалифицировался в пекаря. Основатель Microsoft лично испёк торт на день рождения Уоррена Баффетта, украсив десерт портретом именинника.
Вчера американскому бизнесмену и инвестору Уоррену Баффетту исполнилось 90 лет. С днем рождения юбиляра поздравили многочисленные родственники, друзья и коллеги. Присоединился к чествованию именинника и Билл Гейтс, презентовав оригинальный подарок, сделанный собственными руками. Для праздника одного из богатейших людей планеты Гейтс собственноручно приготовил торт. Кондитерское изделие американский IT-бизнесмен украсил портретом Уоррена Баффетта. Изображение головы владельца компании Berkshire Hathaway выполнено создателем Windows лично из крошки шоколадного печенья.

При этом в поздравительной публикации в соцсети Билл Гейтс назвал Баффетта своим близким другом и отметил его лучшие качества. Так, остроту ума миллиардера он сравнил с интеллектом 30-летнего, а озорной смех – с весельем 10-летнего мальчишки. Также раскрыл владелец Microsoft и один из секретов юбиляра, оказывается, 90-летний бизнесмен соблюдает специфическую диету, будто бы ему всего 6 лет. При этом, что означает такая характеристика меню, Гейтс не уточнил.

Стоит отметить, оба американских бизнесмена являются не только миллиардерами, но и меценатами, жертвующими большие суммы на благотворительность. Как пишет «Ньюинформ», в 2010 году Баффетт перечислил почти 37 миллиардов в несколько фондов.



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