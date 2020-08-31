Джейсон Стэтхэм опроверг слухи о смерти появлением в обществе Тайсона Фьюри

31.08.2020, 11:53, Разное

Спустя неделю после публикаций слухов о смерти Джейсона Стэтхэма актер появился в обществе боксера Тайсона Фьюри. Спортсмен опубликовал в Instagram совместный снимок со звездой боевиков, в подписи к снимку чемпион в супертяжелом весе сообщил, что обедал с ним в воскресение.

Джейсон Стэтхэм известен своей низкой активностью в социальных сетях. Из-за этого его поклонники подумали, что с ним что-то случилось или он даже мог умереть. После этого в Сети начали распространяться беспочвенные слухи о его кончине. Сам актер не пытался их опровергнуть, что только усиливало беспокойство его фанатов.

Однако недавно боксер Тайсон Фьюри разместил на своей странице в Instagram совместный снимок с Джейсоном Стэтхэмом. Фотография оказалась с ограниченным доступом, поэтому поклонники артиста решили оставить радостные комментарии под его прошлогодним постом. Стоит отметить, что в Сети Джейсону Стэтхэму часто приписывают авторство множества знаменитых цитат.