Первая жена Ефремова: За рулем машины в момент ДТП сидел «уверенный человек»

31.08.2020, 11:53, Разное

Первая жена Михаила Ефремова высказала свое мнение относительно ДТП с участием актера. По мнению Елены Гольяновой, в момент аварии за рулём машины сидел не владелец авто, а другой, более «уверенный человек».

Комментарий о произошедшем инциденте бывшей жены Ефремова прозвучал в ходе передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ. Она не допускает и мысли, что виновником смертельной аварии может быть известный актер. Руль во время ДТП держал кто-то другой, уверена Гольянова, тот, кто водит машину лучше и увереннее.

С ее слов, самого Ефремова можно охарактеризовать как очень слабого водителя. Когда заслуженный артист за рулём, его внедорожник едет криво и неровно, что невозможно не заметить и спутать с волнением людей более опытных. А на кадрах с места трагедии можно увидеть, что автомобиль идёт практически идеально. При этом в молодые годы Михаил Ефремов никогда не увлекался спиртными напитками, тем более, одурманивающими веществами. Гольянова уверена в невиновности экс-супруга, того же мнения придерживаются и друзья актера.

Трагическое ДТП произошло 8 июня в Москве, кроссовер Михаила Ефремова врезался в ГАЗель, водитель которой от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Первоначально актер признал свою вину, однако после отказался от данных ранее показаний. Комментариев по поводу заявленного бывшей женой артиста пока нет, однако в случае подтверждения такая информация может серьезно повлиять на ход расследования резонансной автокатастрофы. В момент аварии, как пишет издание «Телепрограмма», он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.