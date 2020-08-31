 

Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия

31.08.2020, 11:43, Разное

Политтехнолог Станислав Белковский обратил внимание, что в последние недели Александр Лукашенко несколько раз вызывал волну гнева общественности. Граждан сильно разозлили угрозы президента закрыть предприятия, на которых были объявлены забастовки.

Также многих возмутил допрос лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Белорусская писательница проходила свидетелем по делу о создании Координационного совета оппозиции. Тогда литератор отказалась давать показания.

На прошлой неделе Лукашенко сообщил о приостановке транзита белорусских продуктов через литовские порты в Россию и Китая. По мнению эксперта, даже школьник понимает, что такие меры в первую очередь навредят самой Белоруссии.

“Александр Лукашенко, мне кажется, демонстрирует нарастание безумия в прямом клиническом смысле этого слова”, – выразил мнение Белковский.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

В минувшее воскресенье, 30 августа, в Минске оппозиционеры вышли на “Марш мира и независимости”. Примечательно, что это произошло в день рождения президента. Демонстранты подарили Александру Лукашенко похоронные венки и гроб для диктатуры.



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