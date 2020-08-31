Представители США и Израиля вылетают в ОАЭ для утверждения соглашения о «нормализации»

31.08.2020, 11:30, Новости дня

Ведущие помощники президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник вылетают в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы внести последние штрихи в соглашение, устанавливающее открытые отношения между ОАЭ и Израилем.

Но еще до начала дискуссии делегация сделает исторический шаг, приняв участие в первом прямом рейсе израильской коммерческой авиакомпании из Тель-Авива в столицу ОАЭ. При этом самолет пролетит над территорией Саудовской Аравии.

Соглашение о «нормализации отношений», объявленное 13 августа, является первым подобным договором между арабской страной и Израилем более чем за 20 лет. Катализатором к его заключению послужили опасения по поводу Ирана.

Решение ОАЭ обескуражило палестинцев, которые выразили беспокойство в связи с тем, что соглашение ослабляет давнюю общеарабскую позицию, призывающую к уходу Израиля с оккупированных территорий и признания палестинской государственности в обмен на нормализацию отношений с арабскими странами.

Американскую делегацию возглавляют старший советник Трампа, его зять Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Израильскую делегацию возглавляет глава Совета национальной безопасности страны Меир Бен-Шабат. Официальные лица рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля и туризм. Израильские посланники по вопросам обороны приедут в ОАЭ с отдельным визитом.

Представители Израиля надеются, что в ходе двухдневной поездки определится дата подписания соглашения в Вашингтоне, возможно, уже в первой половине сентября. Ожидается, что соглашение подпишут Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахайян.

Это может укрепить внешнеполитические позиции Трампа накануне президентских выборов в ноябре. Выступая в Иерусалиме в воскресенье, Кушнер заявил, что соглашение с ОАЭ стало «гигантским шагом вперед».

Администрация Трампа пытается уговорить другие суннитские арабские страны, обеспокоенные действиями Ирана, пойти на контакты с Израилем. Однако самая могущественная из них, Саудовская Аравия, дала понять, что не готова к этому.

Тем не менее, разрешение самолету авиакомпании El Al пролететь над Саудовской Аравией, чтобы сэкономить время, возможно, предвещает более податливую позицию Эр-Рияда.

На Западном берегу реки Иордан член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявила, что Кушнер и его команда «пытаются убедить как можно больше арабских и мусульманских лидеров» приехать на подписание соглашения в Белом доме и тем самым укрепить позиции Трампа накануне выборов.

«Они станут декорациями на фоне бессмысленного спектакля, устроенного ради нелепого соглашения, которое не принесет мира в регион», – заявила она.