 

Новый кроссовер Haval H2 рассекретили до премьеры

31.08.2020, 11:26, Новости дня

Обновленный китайский кроссовер Haval H2 готовится к выходу в продажу.

В частности, пользователям стали доступны патентные изображения паркетника. Эксперты констатировали, что новинка Haval имеет множество схожих элементов от модели Haval H6, которую продемонстрировали летом. Автомобиль имеет стильную головную оптику, улучшенные задние фонари, а также модернизированную решетку радиатора.

В кроссовере установили улучшенную мультимедийную систему, беспроводную зарядку для смартфонов, стеклянную крышу, а также крупные колесные диски. Известно, что под капотом автомобиля установят 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать кроссовер Haval с 6-ступечатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / «Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами

06.08 / Во Франции мужчина захватил отделение банка

31.07 / Жители Грузии начали протест против карантина по коронавирусу

20.08 / Дом престарелых загорелся в Балашихе

31.08 / Избирком Черногории огласил предварительные итоги парламентских выборов

27.08 / Путин о задержании вагнеровцев: Это операция спецслужб Украины и США

17.07 / People’s Daily – Польша рискует превратиться в арену политических игр США и России

29.06 / В Казахстане задумались о введении жесткого карантина

30.07 / Москва раскритиковала США за вооружение Косово

08.07 / Китай выдвинул условие участия в переговорах по вооружениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска