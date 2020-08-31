Новый кроссовер Haval H2 рассекретили до премьеры
31.08.2020, 11:26, Новости дня
Обновленный китайский кроссовер Haval H2 готовится к выходу в продажу.
В частности, пользователям стали доступны патентные изображения паркетника. Эксперты констатировали, что новинка Haval имеет множество схожих элементов от модели Haval H6, которую продемонстрировали летом. Автомобиль имеет стильную головную оптику, улучшенные задние фонари, а также модернизированную решетку радиатора.
В кроссовере установили улучшенную мультимедийную систему, беспроводную зарядку для смартфонов, стеклянную крышу, а также крупные колесные диски. Известно, что под капотом автомобиля установят 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать кроссовер Haval с 6-ступечатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом».
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