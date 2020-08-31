 

В аннексированном Крыму силовики задержали четверых крымских татар

31.08.2020, 11:25, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму 31 августа задержали всех четверых крымских татар, у которых ранее этим днем проводили обыски. Об этом сообщает общественное объединение “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook.

Среди задержанных – корреспондент “Крымской солидарности” и издания “Грани.ру” Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активист Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

❗️ОБЫСКИ В КРЫМУ(ОБНОВЛЯЕТСЯ)UPD_3. Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе.-…

Posted by Крымская солидарность on Pühapäev, 30. august 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар. 

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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