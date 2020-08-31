Кабмин назначил нового врио главы Нацслужбы здоровья

31.08.2020, 11:25, Новости дня

На внеочередном заседании 31 августа Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Андрея Виленского, сообщил в Facebook народный депутат от “Слуги народа”, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

До этого Виленский занимал должность директора департамента договорной работы НСЗУ.

На заседании Кабмин признал утратившим силу распоряжение №1209 от 4 декабря 2019 года, которым врио главы службы была назначена Ольга Мовчан.

🇺🇦 Сьогодні відбулося позачергове засідання уряду, на якому розглядалися кадрові питання.Зокрема, було вирішено:❗… Posted by Vasyl Mokan – public page on Pühapäev, 30. august 2020

НСЗУ сообщила, что Виленский – кандидат наук по государственному управлению, у него есть опыт работы педиатром, заведующим и главным врачом детской поликлиники, топ-менеджером частных медицинских центров Киева.

“Работая топ-менеджером в частных учреждениях, [он] внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на основе доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине”, – отметила пресс-служба НСЗУ.

“Украинская правда” сообщила, что ранее Виленский работал в частных клиниках “Добробут” и Isida.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но министр Максим Степанов дважды – в мае и июне – отклонял все кандидатуры.