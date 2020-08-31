Аваков: Заявление Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам

31.08.2020, 11:25, Новости дня

Заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

“Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат”, – подчеркнул Аваков.

В интервью изданию “Страна”, опубликованному 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – сказал он.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.

Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

После саммита лидеров “Нормандской четверки” – Украины, России, Франции и Германии – в декабре 2019 года Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса “на постоянной основе”. Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.