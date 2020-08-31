В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным

31.08.2020, 11:23, Разное

В Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Он возник в результате очередной мутации является наиболее заразным среди собратьев.

Этот штамм ранее широко распространился в США и был замечен в Германии. Индонезийские молекулярные биологи установили, что в лабораторных условиях он распространяется в 10 раз быстрее своего “предка” из китайского Уханя. Ученые также отметили, что именно этот штамм поразил 40% зараженных индонезийцев. Исследователи пытаются выяснить, провоцирует ли он более тяжелое течение болезни COVID-19, сообщает телеканал “360”.