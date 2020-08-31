 

В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным

31.08.2020, 11:23, Разное

В Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Он возник в результате очередной мутации является наиболее заразным среди собратьев.

Этот штамм ранее широко распространился в США и был замечен в Германии. Индонезийские молекулярные биологи установили, что в лабораторных условиях он распространяется в 10 раз быстрее своего “предка” из китайского Уханя. Ученые также отметили, что именно этот штамм поразил 40% зараженных индонезийцев. Исследователи пытаются выяснить, провоцирует ли он более тяжелое течение болезни COVID-19, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мистика твердого тела

14.07 / Мнение: В Идлибе подорвали российско-турецкий патруль

12.08 / Дети — Оружие Последнего Дня

20.08 / Анна Нетребко удивила поклонников необычным платьем с красными конями

28.08 / «А девочка созрела»

26.06 / Грязный воздух – важный фактор риска болезней сердца и сосудов

15.08 / Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

19.07 / Личный фотограф Пугачевой показал архивный снимок Вайкуле и Леонтьева

13.07 / Алика Смехова впервые за время эпидемии встретилась с отцом

01.08 / Накопительные пенсии граждан России увеличатся на 9% с 1 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска