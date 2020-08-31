 

Эмма Робертс подтвердила, что ждет ребенка от Гаррета Хедлунда

31.08.2020, 11:17, Разное

В июне этого года стало известно, что Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд, прославившийся ролями в фильмах “Трон: Наследие” и “Троя”, станут родителями. Информацию сообщило американское издание US Weekly, сами звезды, в свою очередь, предпочли по этому поводу не высказываться. Но теперь ситуация изменилась – влюбленные подтвердили, что ждут ребенка. Более того, на своей странице в Instagram Эмма сообщила, что у них родится мальчик.

Я… и двое моих любимых парней,

– подписала Робертс снимок, на котором демонстрирует миру свой округлившийся живот. На нескольких фото она позирует с Гарретом, который выглядит очень и очень счастливым.

Эмма Робертс и Гаррет ХедлундЭмма Робертс

Стоит отметить, что и для Эммы, и для Гаррета ребенок станет первым. Пара встречается около года, их отношения начались после того, как Робертс рассталась с актером Эваном Питерсом. Они познакомилась в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. И если поначалу Эмма и Гаррет просто невинно прогуливались по окрестностям Лос-Анджелеса, то в какой-то момент папарацци удалось сфотографировать уже совсем не дружеские поцелуи пары. Гаррет Хедлунд до встречи с Эммой также состоял в длительных отношениях: он четыре года встречался с актрисой Кирстен Данст, с которой познакомился на съемках фильма “На дороге”.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд



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