 

Леди Гага, Майли Сайрус, Белла Хадид и другие гости MTV Video Music Awards 2020

31.08.2020, 11:17, Разное

В этом году церемония была особенной, поскольку прошла с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Концерт и вручение наград были организованы на открытом воздухе в пяти районах Нью-Йорка – Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Бронксе и Стейтен-Айленде. Триумфатором церемонии стал The Weeknd – он получил главную награду, “Лучшее видео года”, за свой клип Binding Lights. Ему же досталась статуэтка за “Лучшую R’n’B-композицию”.

The WeekndБелла ХадидЛеди ГагаМайли Сайрус

Ярчайшей – во всех смыслах – звездой праздника стала и Леди Гага: за вечер она сменила 9 нарядов и взяла 4 статуэтки из 9 номинаций, включая “Артист года”, а также “Лучшая песня”, “Лучшая коллаборация” и “Лучшая съемка клипа” за совместную работу с Арианой Гранде, Rain on me. Ариана Гранде вместе с Джастином Бибером также получила приз за музыкальный клип Stuck with U в новой номинации, введенной из-за коронавируса, “Лучшее музыкальное видео, сделанное дома”.

“Лучшей группой” стали южнокорейские BTS, они же выиграли награды в категории “Лучшая поп-песня”, а также в “Лучшая песня в жанре k-pop”. Наиболее качественным произведением, исполненным в условиях карантина, названа композиция Unplugged At Home группы CNCO. Свои первые статуэтки MTV VMA получили певец Малума и бойфренд Меган Фокс Machine Gun Kelly

Ариана Гранде и Леди ГагаThe WeekndМайл СайрусЛеди ГагаНиколь РичиМалумаMachine Gun KellyКелли КларксонДжои Кинг



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