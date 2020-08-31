Китайские ученые придумали новый способ лечения коронавируса

31.08.2020, 11:17, Разное

Китайские исследователи планируют проверить новый способ лечения коронавируса. Он заключается в применении ингаляций с использованием стволовых клеток.

Специалисты имеют в виду экзосомы, которые похожи на пузырьки мельчайших частиц. Они требуются для транспортировки микроРНК или же различных белков. Данные элементы выделяются исключительно стволовыми клетками. Их и предлагается начать задействовать в процессе борьбы с COVID-19.

Введение путем внутривенного укола живых стволовых клеток может спровоцировать развитие раковых заболеваний. Этот риск существенно снижается при лечении экзосомами. ОРДС, возникающий при COVID-19, представляет собой результат нарушения баланса цитокинов и иных молекул, принимающих участие в воспалительном процессе. Ученые считают разумным применение подходов для смягчения данных реакций.

Китайские специалисты считают перспективным этот метод лечения коронавируса. В будущем предстоит выяснить дозировку нужных препаратов, частоту их введения, группы реципиентов, взаимодействие с иными лекарственными средствами.