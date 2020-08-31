 

Китайские ученые придумали новый способ лечения коронавируса

31.08.2020, 11:17, Разное

Китайские исследователи планируют проверить новый способ лечения коронавируса. Он заключается в применении ингаляций с использованием стволовых клеток.
Специалисты имеют в виду экзосомы, которые похожи на пузырьки мельчайших частиц. Они требуются для транспортировки микроРНК или же различных белков. Данные элементы выделяются исключительно стволовыми клетками. Их и предлагается начать задействовать в процессе борьбы с COVID-19.

Введение путем внутривенного укола живых стволовых клеток может спровоцировать развитие раковых заболеваний. Этот риск существенно снижается при лечении экзосомами. ОРДС, возникающий при COVID-19, представляет собой результат нарушения баланса цитокинов и иных молекул, принимающих участие в воспалительном процессе. Ученые считают разумным применение подходов для смягчения данных реакций.

Китайские специалисты считают перспективным этот метод лечения коронавируса. В будущем предстоит выяснить дозировку нужных препаратов, частоту их введения, группы реципиентов, взаимодействие с иными лекарственными средствами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В России снизят первый взнос по льготной ипотеке

09.07 / Мнение: Фургал

09.07 / В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

29.07 / Куканов рассказал о способах избавиться от слежки Google

01.08 / Меган Маркл пожертвовала 10 тысяч долларов на нужды беженцев

02.08 / Мнение: Всероссийский Твин Пикс

04.08 / Мнение: Ария жука

11.08 / Ученые: Колец Сатурна не станет через 300 миллионов лет

29.06 / Кардиолог Светлана Зубаилова назвала способы предотвращения развития сердечных заболеваний

11.04 / Мнение: Письмо: “Задушила в нем инициативу”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска