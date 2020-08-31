 

Для сухопутных войск России создадут специальную версию ЗРК «Птицелов»

31.08.2020, 11:17, Разное

Российские сухопутные войска получат на вооружение зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов» с лазерным наведением. Изначально боевую единицу разрабатывали для нужд воздушно-десантных войск.
Доработанная версия ЗРК «Птицелов» будет оснащена ракетами с увеличенной дальностью полета, кроме того, она получит шасси БМП-3. При этом для каждой версии комплекса разработают разные шасси, их проектирование ведется параллельно. Также «Птицелов» оборудуют оптико-локационной станицей кругового обзора. Она имеет круглосуточный режим функционирования и работает при любых погодных условиях, а ее система защиты обеспечивает тщательную маскировку. Схожий механизм идентификации используется в ракетном комплексе «Стрела 10».

Завершение опытно-конструкторской работы по созданию дополненной версии ЗРК «Птицелов» ожидается к концу 2022 года. После чего пройдут первые испытания. Сейчас сухопутные войска используют ракетно-пушечные комплексы малой дальности «Тунгуска», «Шилка», «Оса» и «Тор». Но ЗРК «Птицелов» примечателен тем, что сможет заменить их всех.



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