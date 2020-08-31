 

Максим Аверин помирился с братом после трех лет вражды

31.08.2020, 11:17, Разное

Максим Аверин, актер «Глухаря», и его брат Геннадий примирились после ссоры, которая длилась три года. После смерти их матери Галины Викторовны, родственники поругались и прекратили общение.
Братья, которые родились от разных отцов, в детском возрасте были очень близки, но Галина Викторовна еще при жизни говорила, что через время ее дети отдалятся друг от друга. Максим Аверин отмечает, что мать оказалась права. После ее кончины они с Геннадием сказали друг другу много горьких слов, а также оскорбившись из-за мелочей, перестали контактировать.

Актер сообщает, что у них с братом разные характеры. Максим Аверин творческий, успешный человек посчитал себя «волком-одиночкой», который не нуждается в близких людях. Геннадий – человек прямой, он воспитывает детей и думает о семейном благополучии. В период эпидемии Максим Аверин принял решение примириться с родным человеком и первый пошел на контакт, предложив оставить обиды в прошлом. С того времени он общается с братом и его семьей.



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