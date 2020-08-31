 

В Солигорске задержан один из лидеров стачкома «Беларуськалия»

31.08.2020, 11:08, Новости дня

Сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун задержан в понедельник в Солигорске и доставлен в местный РОВД, сообщил пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.

«Бокуна задержали в поликлинике, судя по всему, это были сотрудники КГБ. Сейчас с его (Бокуна) телефона пришло сообщение, что он находится в РОВД», – передает ТАСС слова представителя стачкома.

В прошлую среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется.

В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.

24 августа Сандрас заявил, что сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» находится в Солигорском РОВД.



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