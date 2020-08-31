Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

31.08.2020, 11:08, Новости дня

В преддверии Дня знаний, 31 августа, Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» проведет онлайн-акцию «Вперед к знаниям!» при поддержке Минпросвещения, а также Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, сообщили организаторы акции.

Трансляция активностей будет осуществляться в официальном сообществе СВДД «Дети всей страны» во «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Центра защиты прав и интересов детей. Более 10 тыс. детей станут участниками онлайн-активностей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Политики, артисты, телеведущие и общественные деятели встретятся с воспитанниками более 300 государственных учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, приемными и замещающими семьями.

В программу войдут: праздничный онлайн-марафон с поздравлениями и напутственными словами в новый учебный год от известных представителей из разных сфер деятельности (10.00), специальный мастер-классы от экспертов «Как общаться, чтобы быть успешным» (12.00), «Свой блог. С чего начать и чего не бояться?» (13.30), «Безопасно для жизни» – от инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей (14.30), «Красота и уход» (15.00), «Этикет на каждый день» (15.30).

В 17.00 состоится уже традиционный мастер-класс по кулинарному искусству, подготовленный специально для акции и СВДД «Дети всей страны» знаменитым шеф-поваром Константином Ивлевым.

«Очень важно мотивировать ребят на свершения, на учебу, развитие и стремление к покорению новых высот. Гости нашей акции – это наставники, примеры личного успеха. Мы с партнерами хотели не просто поздравить школьников и педагогов с началом нового учебного года, но, в первую очередь, акцентировать внимание на возможностях, которые открыты перед ребятами и как грамотно ими воспользоваться», – руководитель СВДД «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.