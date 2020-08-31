 

Мнение: Трансвеститы в картинах старых мастеров

31.08.2020, 10:50, Разное

Как в живописи XVI-XIX веков художники писали мужчин, переодетых в женщин, и женщин, переодетых в мужчин?

Для начала важное уточнение. Современная эпоха отличается максимальной откровенностью и сексуализированностью. Люди принялись рассказывать о себе абсолютно всё (см. хештег «мир должен знать, что я ем»), в том числе о гендере, сексуальных предпочтениях и привычках. А сексапильность оказалась таким удобным способом продавать любые товары, что детей наедине с гаджетами теперь можно оставлять только при включении функции «родительский контроль». В тот же период европейского искусства, о котором пойдет речь в данной статье, всё было совсем не так. Негетеросексуальная ориентация персонажей картин Нового времени могла подразумеваться — но это не являлось обязательным условием.
Хотя члены «тайного клуба» умели считывать скрытые намеки в картинах и довольно улыбаться — это были лишь намеки, а не транспаранты с крупными буквами поперек картины. Не посвященный в тему ЛГБТ зритель смотрел на эти картины и не видел ничего двусмысленного.

Читать статью далее тут
https://knife.media/painting-drag/

А вот познавательные картинки, которые упоминаются в тексте,
но которыми фоторедактор при оформлении статьи на сайте "Нож" пренебрег:

Кранах. "Геракл и Омфала". 1537

Неизвестный художник. "Портрет бородатой женщины Елены Антонии". После 1621

Шарль Куапель. "Портрет Пьера Желиотта в роли Нимфы в опере-комик Рамо "Платея, или Ревнивая Юнона". Ок. 1745

Луи Вебрен (атт.). "Портрет Пьера Желиотта"

Зоффани. "Портрет актера Гаррика в пьесе "Обманутая жена". Ок. 1763

Д. Левицкий. "Портрет смолянок Хрущевой и Хованской". 1773

Жак-Эмиль Бланш. "Портрет певицы Дезире Манфред в роли Керубино". Ок. 1903

Хуан ван дер Амен (?). "Портрет Каталины Эраусо", 17 век

Дэниэль Уильямсон. "Портрет Ханны Снелл" (деталь). Ок. 1750

В. Эриксен. "Поход на Петергоф" (Конный портрет Екатерины Великой). 1762

Томас Стюарт (с оригинала Монье). "Портрет шевалье д'Эона (?)". 1792

Ричард Джеймс Лейн. "Портрет Сары Понсоби и Элеонор Батлер, т.н. леди из Лланголлена", 1828

Леон Бакст. "Портрет Зинаиды Гиппиус", 1906

Пожалуйста, не комментируйте этот пост, если вы просто посмотрели картинки, а саму статью не прочли!!!
Вот ссылка, сходите прочтите,  а потом возвращайтесь писать свои мысли.

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Мнение: Великий предприниматель: россиянина угрожают убить за куклы Джорджа Флойда

31.07 / Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

26.07 / Подруга Эмбер Херд предупреждала девушку, что Джонни Депп может случайно ее убить

19.08 / В Кремле сделали официальное заявление о кризисе в Белоруссии

12.07 / Эксперты из Китая нашли способ противостоять российским Су-35 и 57

28.07 / Звезда “Человека-Паука” Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркс

24.08 / Мнение: Зачем Лукашенке автомат?

29.07 / Мнение: Что такое демократия

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

01.08 / Мнение: ЧВК в Белоруссии: Документ о поездке в Зувару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска