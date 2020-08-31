Мнение: Трансвеститы в картинах старых мастеров

31.08.2020, 10:50, Разное

Как в живописи XVI-XIX веков художники писали мужчин, переодетых в женщин, и женщин, переодетых в мужчин?

Для начала важное уточнение. Современная эпоха отличается максимальной откровенностью и сексуализированностью. Люди принялись рассказывать о себе абсолютно всё (см. хештег «мир должен знать, что я ем»), в том числе о гендере, сексуальных предпочтениях и привычках. А сексапильность оказалась таким удобным способом продавать любые товары, что детей наедине с гаджетами теперь можно оставлять только при включении функции «родительский контроль». В тот же период европейского искусства, о котором пойдет речь в данной статье, всё было совсем не так. Негетеросексуальная ориентация персонажей картин Нового времени могла подразумеваться — но это не являлось обязательным условием.

Хотя члены «тайного клуба» умели считывать скрытые намеки в картинах и довольно улыбаться — это были лишь намеки, а не транспаранты с крупными буквами поперек картины. Не посвященный в тему ЛГБТ зритель смотрел на эти картины и не видел ничего двусмысленного.

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https://knife.media/painting-drag/

А вот познавательные картинки, которые упоминаются в тексте,

но которыми фоторедактор при оформлении статьи на сайте "Нож" пренебрег:

Кранах. "Геракл и Омфала". 1537



Неизвестный художник. "Портрет бородатой женщины Елены Антонии". После 1621



Шарль Куапель. "Портрет Пьера Желиотта в роли Нимфы в опере-комик Рамо "Платея, или Ревнивая Юнона". Ок. 1745



Луи Вебрен (атт.). "Портрет Пьера Желиотта"



Зоффани. "Портрет актера Гаррика в пьесе "Обманутая жена". Ок. 1763



Д. Левицкий. "Портрет смолянок Хрущевой и Хованской". 1773



Жак-Эмиль Бланш. "Портрет певицы Дезире Манфред в роли Керубино". Ок. 1903



Хуан ван дер Амен (?). "Портрет Каталины Эраусо", 17 век



Дэниэль Уильямсон. "Портрет Ханны Снелл" (деталь). Ок. 1750



В. Эриксен. "Поход на Петергоф" (Конный портрет Екатерины Великой). 1762



Томас Стюарт (с оригинала Монье). "Портрет шевалье д'Эона (?)". 1792



Ричард Джеймс Лейн. "Портрет Сары Понсоби и Элеонор Батлер, т.н. леди из Лланголлена", 1828



Леон Бакст. "Портрет Зинаиды Гиппиус", 1906



Пожалуйста, не комментируйте этот пост, если вы просто посмотрели картинки, а саму статью не прочли!!!

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