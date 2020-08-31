Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение по Газовой директиве

31.08.2020, 10:48, Новости дня

Оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – в июне обратилась в Высший земельный суд города Дюссельдорф по поводу отказа Германии освободить трубопровода от норм Газовой директивы, говорится в отчете Газпрома.

«15 июня 2020 года «Норд Стрим 2 АГ» направила в Высший земельный суд г.Дюссельдорфа жалобу на решение Федерального сетевого агентства ФРГ от 15 мая 2020 года об отказе в предоставлении проекту «Северный поток – 2» освобождения из- под действия ключевых положений Третьей газовой директивы ЕС», – говорится в отчете, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 28 июля компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток – 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода.

Напомним, в январе Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Однако в мае немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.