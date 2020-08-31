 

Катавшийся пьяным по Парижу Жерар Депардье лишился мотоцикла

31.08.2020, 10:43, Разное

Знаменитого французского и российского актера Жерара Депардье задержали за пьяную езду на мотоцикле в Париже. Артист попался на нарушении правил.

Патрульные заметили, как мотоциклист заехал за стоп-линию, остановившись перед светофором. Когда он снял шлем, стражи порядка узнали актера, который признался, что перед поездкой пил пиво. Один из полицейских пытался убедить коллег простить Депардье проступок, но те были непреклонны. В результате ему выписали штраф, а скутер забрали. Позже его забрали знакомые артиста, сообщает РИА “ФАН”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Личное: Подыгрываю фантазиям

11.03 / Мнение: История о няне

21.08 / Мнение: Гибель генерала Гладких

18.07 / Бесславные гибриды

18.03 / Мнение: Письмо: “Ощущаю себя тварью дрожащей”

25.08 / Мнение: Неудобный вопрос к феминисткам.

18.07 / Мнение: Под Зайцево погиб “белый хозяин”

04.08 / Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте

25.08 / Скандалы: Вокруг Сергея Морозова сжимается силовое кольцо

04.08 / Мнение: Инсталляция в Портленде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска