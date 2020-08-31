 

Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

31.08.2020, 10:43, Разное

Соратники оппозиционера рассказали, что она собирается восстановить Конституцию 1994 года. Также Светлана Тихановская намерена создать временное правительство на основе действующего. После этого в Белоруссии будут проведены честные выборы президента.

В штабе политика добавили, что она готова сесть за стол переговоров с лидером Александром Лукашенко только после освобождения задержанных в ходе протестов граждан. Тихановская обсудит с президентом процедуру мирного трансфера власти.

Ранее оппозиционер заявила, что власти сфальсифицировали результаты выборов главы Белоруссии. По мнению Тихановской, на самом деле она получила большинство голосов. Политик назвала “себя избранным народом президентом”.

Напомним, голосование состоялось 9 августа. В очередной раз победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, его поддержали большинство жителей страны – 80%. Главная соперница Светлана Тихановская получила 10% голосов.

Сразу после оглашения итогов выборов в крупных городах страны начались массовые митинги. Работники нескольких предприятий объявили забастовку. В период с 9 по 12 августа пострадали десятки демонстрантов и силовиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:20 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

13.08 / У курицы и человека геном совпадает на 70%

30.06 / Учёные раскрыли секрет бодрости при употреблении кофе

26.07 / Мнение: И в гроб сходя, благословил

08.08 / Мнение: Досрочно

04.08 / Мнение: Россия пытается продвигать свою «мягкую силу» ошибочными методами

28.06 / Язык войны меняет реальность

22.08 / «Я не вождь, а простое лицо, которое нравится людям»

17.07 / Специалисты по вакцинации разбирают страхи “антипрививочников”

19.07 / Эксперты назвали три самых лучших внедорожника на вторичном рынке России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска