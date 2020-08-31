Итальянский профессор объяснил, почему версия об «отравлении Навального Кремлём» несостоятельна

31.08.2020, 10:23, Новости дня

Похоже, что российские врачи действительно сделали все, чтобы спасти жизнь Алексея Навального, пишет итальянский профессор Игор Пеличчари в статье, опубликованной в издании Formiche. Материал перепечатали несколько других крупных итальянских СМИ. С этой точкой зрения согласны и эксперты из других стран. По их убеждению, скорость доставки Навального в больницу и профессионализм омских медиков, лечивших пациента в течение 44 часов, ставят под сомнение версию об «организованном властями отравлении».



Reuters

«Кто мог отравить Алексея Навального и почему?» — задаётся вопросом профессор истории международных отношений в Урбинском университете в Риме Игор Пелличчари в статье, опубликованной новостным ресурсом Formiche.net. Как отмечает автор публикации, Навальный — фигура, вызывающая в РФ споры, а его список врагов настолько обширен, что «легче сказать, кто был его отравителем, чем кто не был».



Однако, по убеждению профессора, трудно поверить, что эта акция началась с приказа Кремля и была задумана лично Владимиром Путиным и кругом его наиболее влиятельных советников. Как бы ни было приятно западному человеку смотреть на Россию сверху вниз и представлять, что каждое решение там восходит к президенту, есть доказательства, которые перечёркивают гипотезу «отравления властями», считает Пелличчари.



Неубедительна, по мнению итальянского историка, и версия о том, что Кремль попытался избавиться от «лидера оппозиции», поскольку «оппозиция в РФ гораздо более разнообразна, чем её привыкли представлять на Западе», и существует множество других политиков, которым был бы выгоден уход Навального с политической арены.

Поразительно, подчёркивает Игор Пелличчари, прежде всего то, что Навальный выжил при попытке отравления, — он провёл 44 часа в омской больнице, в которой используемое медицинское оборудование, как пишет автор, далеко от совершенства. Во-первых, подчёркивает профессор, Навальный «прибыл в госпиталь с невероятной скоростью», а точнее — через полчаса после «экстренного вызова, отправленного самолётом при приземлении». По сути, не может быть и речи о «задержке в операции по его спасению, что было бы идеальным поводом для «усугубления» клинического положения пациента».



Кроме того, как отмечает автор, во время госпитализации Навальный прошёл множество диагностических тестов, которые были полностью переданы немецкой медицинской бригаде и приняты ею. Именно это позволило немецким медикам сэкономить время и получить полный анамнез пациента.



Пелличчари также напоминает, что сразу же после госпитализации оппозиционер получил уколы

атропина, которые настолько эффективно стабилизовали его состояние, что немецкая бригада

врачей продолжила применять тот же препарат, признавая обоснованность выбранной

россиянами тактики лечения.



«Опять же, довольно странно, что все вышеперечисленное доступно для пациента, которого хотели убить», — подчёркивает итальянский профессор. Более того, будь это так, неужели Россия, чаще всего изображаемая на Западе родиной шпионов и уже в 60-х годах владевшая мощнейшей атомной бомбой, потерпела бы поражение перед уничтожением противника, допустив ошибку в дозировке яда в напитке, задаётся вопросом учёный.



После публикации статьи Пелличчари на новостном ресурсе Formiche.net её перепечатали такие крупные итальянские СМИ как Dagospia и газета Il Giornale. Как отметили журналисты Il Giornale, «оказалось, российские власти действительно сделали все, чтобы спасти его (Навального — ИноТВ) жизнь».

Помимо итальянских СМИ, об эффективности лечения Навального омскими врачами заявили эксперты из других стран. К примеру, Хамит Кан из Технического университета Софии в своём посте в Facebook напомнил, что специалисты компании санитарной авиации, прибывшие в Омск для транспортировки Навального в Берлин, получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения. При этом, как подчеркнул специалист, немецкие медики отказались предоставить российским коллегам данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении.



Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский также уверен, что именно благодаря врачам омской больницы, боровшимся за жизнь пациента в течение 44 часов, Навальный остался жив.