 

Эксперт назвал причины нагревания смартфона

31.08.2020, 10:23, Разное

Эксперт в области цифровых технологий Арсений Щельцин объяснил, почему смартфоны зачастую сильно нагреваются во время работы. Оказалось, что во всем виноваты приложения.

Многим программам для нормального функционирования нужно хорошее соединение с Сетью. Такое присуще картам, навигатором, почтовым сервисам, мессенджерам и онлайн-играм. При медленном интернете или плохой связи с ним они начинают посылать больше запросов, нагружая аккумулятор, который из-за за этого не только нагревается, но и быстро разряжается, сообщает РИА “ФАН”.



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