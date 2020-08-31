Политолог: Россия не будет сидеть сложа руки и следить за изменениями в Белоруссии

31.08.2020, 10:23, Разное

На прошлой неделе в Сети появился отрывок большого интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы с журналистом российский лидер сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в подавлении протестов.

Президент уточнил, что россияне появятся на территории соседнего государства в случае, если акции протеста перестанут быть мирными. Высказывание Путина смутило многих западных лидеров. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что такая операция не состоится.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что Россия пристально следит за ситуацией в Белоруссии. По его мнению, цель публичного заявления Владимира Путина о формировании войск не в том, чтобы напугать граждан соседнего государства, а в том, чтобы предупредить их, что конфликт не должен дойти до критической отметки.

“Сидеть сложа руки и следить за изменениями в важной для себя стране Россия не будет”, – подчеркнул эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, уже три недели в Белоруссии проходят уличные шествия и забастовки на предприятиях. Многие граждане обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов и требуют отставки Александра Лукашенко. Лидер в свою очередь утверждает, что голосование было честным, и угрожает наказать всех провокаторов.