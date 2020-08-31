Кардиологи рассказали о боли, требующей срочного обращения к врачу

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31.08.2020, 10:17, Разное

Кардиологи из ESC рассказали о боли, которая требует срочного обращения к врачу. Стоит обратить внимание на дискомфорт в груди, одышку и учащенное сердцебиение.
Сердечные заболевания предотвращают постоянные физические нагрузки, они также снижают риск наступления преждевременной смерти у людей, которым кардиологи поставили диагноз. По словам профессора Лондонского университета Санджая Шарм, существуют определенные рекомендации по выполнению упражнений. Также медики обсудили, когда нужно отправиться на обследование к врачу.

Человек, испытывающий боль в области груди в течение 15 минут, должен вызвать скорую помощь. Если выполняемые физические упражнения провоцируют учащенное сердцебиение, то стоит снизить активность. Это также является сигналом для прохождения медицинского обследования.

Люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением и высоким кровяным давлением должны тренироваться минимум три раза в неделю. Также рекомендуется дополнительно плавать или же ездить на велосипеде. Программа занятий должна в обязательном порядке согласовываться с врачом.



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