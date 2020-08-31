«Уралвагонзавод» создаст на базе «Арматы» новую боевую машину для поддержки танков

31.08.2020, 10:17, Разное

Российские военные задумались над созданием нового варианта боевой машины поддержки танков (БМПТ), которая может получить название «Илья Муромец». Основой для нее послужит гусеничная платформа «Армата», об этом пояснил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

По словам Потапова, сейчас их конструкторское бюро работает над тем, где еще можно применить гусеничную платформу «Армата». Одним из таких вариантов станет создание новой БМПТ в калибре 57 миллиметров. На сегодняшний день она проходит под названием «Терминатор», но Потапов хочет, чтобы звучала она по-русски. Поэтому в будущем ее могут назвать «Ильей Муромцем» или «Владимиром Мономахом».

Разработка универсальной гусеничной платформы «Армата» велась с 2009 по 2015 годы. До конца 2021 года Министерство обороны РФ рассчитывает получить 132 машины на платформе «Армата». Среди них указываются танк Т-14, БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Кроме того, в 2040 году на смену «Армате» должен прийти танк с двухзвенной конструкцией, позволяющей решить проблему роста массы боевой машины.