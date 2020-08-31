 

Лариса Гузеева рассказала о своих кулинарных пристрастиях

31.08.2020, 10:17, Разное

Ведущая и актриса Лариса Гузеева в рамках шоу «На дачу!» пояснила о своих кулинарных способностях. По ее словам, тренироваться готовить было негде, поскольку знаменитость была занята на съемках.
Зрители проекта «На дачу!» обратили внимание, что Лариса Гузеева во время визита в очередной раз, делится с участниками телепередачи новыми рецептами. У многих сложилось впечатление, что ведущей очень нравится готовить. Сама же Гузеева заявила, что данная мера является вынужденной.

Раньше артистка думала, что кулинария – ее увлечение. В середине 80-х годов, когда она на протяжении шести месяцев жила в гостинице во Владивостоке, она начала пробовать готовить. В определенный момент Гузеевой надоело есть закуски из чавычи, суп и котлеты, поэтому знаменитость решила приобрести плиту.

Спустя время друзья узнали, что ведущая хорошо готовит. Продукты для блюд она покупала преимущественно на рынке. Сейчас Гузеева в основном готовит по простым рецептам. Она постоянно экспериментирует на кухне, стараясь улучить блюдо.



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