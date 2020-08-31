Трамп и мэр Портленда обменялись критикой после смертельной стрельбы в городе

31.08.2020, 10:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и мэр Портленда Тед Уилер обменялись выпадами менее чем через сутки после гибели человека в ходе столкновений участников акции протеста «Жизни чернокожих имеют значение» и сторонников Трампа на улицах этого города в Орегоне.

На пресс-конференции в воскресенье мэр Уилер призвал демонстрантов не прибегать к насилию и не пытаться отомстить после смертельной стрельбы в субботу вечером.

Президент, который, судя по всему, смотрел трансляцию, выразил свою критику через Твиттер.

После того, как Трамп назвал демократа Уилера «дураком» и обвинил его в «больших людских потерях и разрушениях» в этом либеральном городе, мэр Портленда, который был явно зол, обратился к президенту через телекамеры, назвав его комментарии «классически трамповскими».

«Вы пытались разделить нас больше, чем любая другая фигура в современной истории, и теперь вы хотите, чтобы я остановил насилие, которое было создано с вашей помощью, – заявил Уилер Трампу. – Что нужно Америке, так это остановить вас, чтобы мы могли вновь объединиться и стать одной Америкой».

Мэр пустился в пространные рассуждения, затронув самые разные темы – от сексистских высказываний Трампа о женщинах до его «расистских атак на чернокожих людей».

На прошлой неделе, соглашаясь стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп использовал Портленд в качестве примера мрачного будущего, в котором могут оказаться американцы, если на выборах 3 ноября победит его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден.

Избиратели «не будут в безопасности в Америке Джо Байдена», заявил президент.

Однако Байден заявил MSNBC на прошлой неделе, что Трамп видит в уличном насилии «политическую выгоду» для себя.

«Ему нужно больше насилия, а не меньше», – сказал Байден.

Сторонники американского лидера приехали в Портленд на субботнюю акцию в поддержку президента на сотнях грузовиков. Некоторые пассажиры пикапов начали стрелять из пейнтбольных ружей, а демонстранты стали бросать в них разные предметы.

В сообщении полиции говорится, что полицейские услышали стрельбу и обнаружили белого мужчину, умершего от огнестрельного ранения в грудь.

Очевидцы сообщили, что погибший носил шляпу с эмблемой ультраправой организации Patriot Prayer («Молитва патриотов»), базирующейся в штате Вашингтон, которая ранее вступала в столкновения с протестующими.

Лидер организации Джои Гибсон сообщил Associated Press, что он знал погибшего.

«Сейчас я мало что могу сказать. Все, что я могу, это подтвердить, что он был хорошим другом и сторонником "Молитвы патриотов"», – сказал Гибсон о погибшем в текстовом сообщении.

Полиция просит всех, располагающих информацией, поделиться ею.

«Подобное насилие совершенно неприемлемо, – заявил глава полиции Портленда Чак Ловелл в ночь на воскресенье. – Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и задержать человека или лиц, ответственных [за стрельбу]».

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, возложил ответственность за насилие в Портленде на власти штата и местных чиновников. По мнению Волфа, они «не позволяют правоохранительным органам выполнять свою работу».

«Насилие должно прекратиться», – добавил он. По его словам, федеральное правительство вновь предлагает помочь Портленду в поддержании правопорядка в дополнение к направленным ранее силам, которые впоследствии были выведены.

«Они продолжают отказываться от федеральной помощи, способной положить этому конец», – сказал Волф о властях Орегона и Портленда. По его словам, на примере Портленда «видно, как не надо защищать свой город».

«Я обращаюсь ко всем протестующим: пожалуйста, делайте это мирно», – заявил Волф.

Трамп ретвитнул видео, на котором колонна автомобилей с его сторонниками въезжает в Портленд, назвав их «замечательными патриотами». Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Волф отверг предположения, что, приветствовав парад машин, Трамп усилил напряженность.

«Конечно же, нет», – заявил он.

Стрельба в Портленде стала очередным инцидентом на фоне волнений на межрасовой почве, которые проходят в США. Американцы протестуют против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая при задержании полицией.

Президент Трамп намерен посетить один из таких городов, Кеношу в штате Висконсин, во вторник, хотя губернатор Тони Эверс попросил его не приезжать.

23 августа белый полицейский семь раз выстрелил в спину чернокожему Джейкобу Блейку при попытке арестовать его из-за бытового конфликта. Инцидент привел к серии ночных протестов, в ходе которых два человека были застрелены, а еще один был ранен.

На следующий день 17-летнему белому жителю соседнего Иллинойса Кайлу Риттенхаусу, заявившему, что он находился в Кеноше для защиты бизнеса в ходе уличных протестов, были предъявлены обвинения в убийствах.

«Обстоятельства этого инцидента все еще расследуются», – заявил Волф.

Министр внутренней безопасности призвал местные власти «принимать своевременные меры» для подавления уличного насилия.

«Это можно остановить, – сказал он. – Федеральное правительство готово оказать помощь».