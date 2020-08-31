В Туле участковый изнасиловал капитана полиции

31.08.2020, 10:08, Новости дня

Дознаватель отдела полиции «Зареченский» в Туле написала в Следственный комитет заявление на своего коллегу, которого обвинила в изнасиловании.

В заявлении 31-летняя капитан указала, что 27-летний старший лейтенант из того же отдела, что и она, надругался над ней. Преступление было совершено в неслужебное время, передает портал Myslo со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что около 7.30 утра участковый засунул женщину в багажник и вывез в лесополосу, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дознавателя.

По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам»).

В Управлении МВД по Тульской области подтвердили, что провели служебную проверку по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции в Туле.

Отмечается, что по результатам проверки принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка.

Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.

По информации источника «Тульских новостей», преступник и жертва раньше были сожителями, однако затем расстались. Отмечается, что причиной для совершения преступления послужила ревность.

Напомним, в октябре 2018 года начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя – дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили. Все подозреваемые были арестованы, их уволили. Потерпевшую также уволили из полиции за употребление спиртных напитков на рабочем месте.