Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

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31.08.2020, 10:08, Новости дня

Житель Перми выиграл в лотерею более 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

«30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз «Гослото» 4 из 20» – 545 947 491 рубль», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов розыгрыша.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной за все время проведения лотереи.

Счастливый билет пермяк купил в мобильном приложении за 200 рублей. Мужчина еще не обратился за выигрышем.

Напомним, в июле москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей.



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