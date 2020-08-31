В Минздраве рассказали, могут ли в Украине отменить местные выборы из-за коронавируса

31.08.2020, 10:05, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV 30 августа, что местные выборы в Украине состоятся даже в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Он подчеркнул: выборы могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения.

“Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в “красной” зоне [по распространению коронавируса]. Мы сейчас наработали все рекомендации, в качестве примера брали [президентские] выборы в Польше (они состоялись в июне – июле 2020 года. – “ГОРДОН”)”, – сказал Ляшко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Черновицкой областях.

С 31 августа в Украине обновили карантинное зонирование. В самую неблагоприятную, “красную”, зону попали 10 украинских городов, среди которых областные центры Ивано-Франковск и Черновцы. Эпидемические уровни в стране устанавливают на 14 дней.

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к местным выборам количество случаев коронавируса в стране может вырасти в три раза, до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.