В платье Zara и в отличном настроении: Кейт Миддлтон устроила видеочат с членами жюри своего фотоконкурса

31.08.2020, 10:00, Разное

В начале мая герцогиня Кембриджская совместно с британской Национальной Портретной галереей объявила виртуальный конкурс Hold Still, в рамках которого жители королевства могли делиться собственными снимками во время локдауна. За первую неделю конкурса заявки (фото с тегами #HoldStill и #HoldStill2020) подали более 7000 человек, на финальном этапе их стало 31 598. Поблагодарить людей за участие и представить некоторых фаворитов Кэтрин решила с помощью видеоконференции, в которой приняли участие члены жюри конкурса – директор Национальной портретной галереи Николас Куллинан, поэт и журналист Лемн Сиссей, глава медсестер Англии Рут Мэй и фотограф Мариам Вахид.

Из 31 598 работ эти удивительные судьи выбрали 100 изображений, которые будут представлены в рамках своеобразной цифровой выставки, которая стартует в понедельник, 14 сентября. Я хотела бы сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. И большое спасибо моим коллегам-судьям. Я очень ценю время и самоотверженность, которые они показали по отношению к проекту,

– рассказала герцогиня Кембриджская, которая выбрала для конференции платье из весенне-летней коллекции Zara стоимостью 50 фунтов. Приобрести подобное будет сложно – наряд уже стоит с пометкой Sold Out.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)30 Авг 2020 в 1:34 PDT

В период проведения конкурса Кэтрин лично оставляла комментарии под снимками участников. Она делала это с официального аккаунта Кенсингтонского дворца, но подписывала их собственным именем – точнее, первой буквой, английской “С”. Например, снимок одного медицинского работника Кэтрин подписала:

Огромное спасибо за то, что поделились с нами своей историей, а также за ваш благородный труд в это непростое время!

Стоит отметить, что по условиям конкурса Hold Still все фотографии должны были соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”. Наиболее тронувшие герцогиню Кембриджскую и представителей галереи снимки попадут в список из 100 победителей, для которых затем организуют виртуальную выставку под названием Hold Still. В конце же года, когда посещение музеев и галерей можно будет организовать без риска заразиться вирусом, эту экспозицию перенесут из онлайна в офлайн.

Работы, прошедшие отбор