Эксперты назвали частые причины нагревания смартфона

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31.08.2020, 9:53, Разное

Эксперты сферы мобильных технологий рассказали о некоторых особенностях работы смартфонов. Специалисты назвали наиболее частые причины нагревания устройств.
Среди главных факторов, приводящих к повышению температуры смартфонов, есть как проблемы связи, некорректная эксплуатация, так и технические характеристики аппарата. Информацию об этом предоставил Андрей Щельцин, руководитель АНО «Цифровые платформы». Следует отметить, что сам процесс увеличения температуры внутри смартфона может быть признаком неполадок. Поэтому игнорировать нагревание девайса нельзя, чтобы не допустить его поломки.

Так, устройство нагревается в случае, если владелец неправильно использует его функции. Некоторые люди включают в смартфоне практически все возможные опции, которые перегружают процессор. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий, эксперты рекомендуют отключать GPS и Bluetooth, Wi-Fi и другие модули в то время, когда ими не пользуются.

Также приводит к нагреванию плохой сигнал связи, поскольку для работы почтовых сервисов, мессенджеров, карт и других приложений нужен качественный интернет. При слабом соединении аппаратом отправляется большее количество запросов, что создаёт дополнительную нагрузку на аккумулятор. Из-за этого телефон начинает интенсивно нагреваться.

Кроме того, на температурный режим смартфона влияют также характеристики процессора. Он повышается в случае, если пользователь оставляет открытыми сразу несколько приложений. Для того, чтобы не допустить нагревания, сообщают «Национальные новости», следует закрывать приложения, с которыми владелец уже не работает.



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