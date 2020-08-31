«Полюбил и поверил. Дурак?»: Дмитрий Исхаков рассказал о браке с Полиной Гагариной

31.08.2020, 9:53, Разное

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина приняли решение разойтись после шести лет брака. Причины разрыва пара не называет, но фотограф признается, что больше не хочет жениться, так как в семейной жизни разочарован.

В своем блоге в Instagram Дмитрий Исхаков написал пост, где поделился своими мыслями о браке. Фотограф сообщил, что в брак не верил никогда, но влюбился и благодарен супруге за годы, проведенные вместе. Также он признался, что не знает счастливой пары, которые жили вместе долго. Дмитрий Исхаков задается вопросом и размышляет о том, что возможно брак – это привычка, но откровенно признается, что очень любит свою семью, так как у него нет ничего дороже.

Не так давно фотографа увидели в компании новой девушки во время прогулки. Дмитрий Исхаков кривотолки прокомментировал с сарказмом, но ничего не отрицал. Он посчитал себя героем желтых хроник и спросил, как ему построить личную жизнь, ведь даже при регистрации в Tinder его узнают.