В Сети появились фото подросшего сына Жанны Фриске

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31.08.2020, 9:53, Разное

Сын покойной певицы Жанны Фриске Платон становится все больше похож на свою мать. Сейчас он проживает с отцом Дмитрием Шепелевым, который старается скрыть ребенка от посторонних глаз.
Ведущий редко делится в социальных сетях фотографиями сына Платона. В то же время в Instagram Шепелев рассказывает о том, каким отцом является. Журналисты «Экспресс газеты» запечатлели подросшего Платона перед его занятием по теннису в Лужниках. На тренировку сын Шепелева и Фриске пришел в сопровождении няни.

Напомним, что Дмитрий Шепелев проживает в гражданском браке с дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть дочь от предыдущих отношений. На семейном совете пара приняла решение отдать детей учиться в английскую школу. Это делается с целью того, чтобы у них была возможность поступить в любой университет мира, а для этого нужно свободное владение иностранным языком.

Поклонники отметили, что с годами Платон становится похож на покойную мать Жанну Фриске. Родственники певицы по-прежнему не проводят время с мальчиком.



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