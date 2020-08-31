ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

31.08.2020, 9:48, Новости дня

ФСБ в ходе спецоперации задержала в пяти регионах финансистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным Комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Напомним, 24 августа ФСБ задержала в Татарстане финансиста-вербовщика ИГ.