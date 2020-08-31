По многочисленным просьбам телезрителей программа «Москва. Кремль. Путин» вернётся в эфир телеканала «Россия-1»

31.08.2020, 9:22, Разное

Начиная с 6 сентября в эфир телеканала «Россия-1» вернётся популярная политическая передача «Москва. Кремль. Путин», ведущим которой выступает Владимир Соловьёв, а соведущим журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Руководство телекомпании планировало прекратить производство программы и даже отпустило в отпуск её автора. В планы ВГТРК вмешались телезрители, обрушившиеся с письмами с требованием немедленно вернуть в эфир любимую телепередачу.

– Сколько можно смотреть эти сериалы и расследования? Когда уже настоящих мужиков покажут? Где Владимир Владимирович? Почему его так мало в телевизоре? Была же хорошая программа «Москва. Кремль. Путин», почему она не выходит? Верните, не испытывайте терпение народа, — написал Василий, фрезеровщик из Челябинска.

– Сколько можно оппозицию по телевизору показывать и этого ирода Навального? Я хоть и бедно живу, пенсия маленькая, но один вид Владимира Владимировича меня успокаивает. Приятно, что нашей страной управляет такой надёжный солидный человек. Аж душа радовалась, когда его смотрела, а теперь вдруг убрали куда-то. Верните пожалуйста передачу, — пишет Зинаида, пенсионерка из Саратовской области.

– Я мужик простой, из деревни, с утра до вечера работаю, а после работы пью. Смотрю только «Россию-1». Люблю этот канал, там за жизнь говорят. Особенно мне нравится программа «Москва. Кремль. Путин». Не понимаю, почему её убрали. Народ же смотрел. Верните её, а то жизнь у меня будет совсем станет скучной, — написал Иван, тракторист ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев от имени телеканала принёс извинения телезрителям и пообещал, что новый сезон программы будет интереснее предыдущего.