Белорусский Минздрав перекрасит все машины скорой помощи в другие цвета

31.08.2020, 9:22, Разное

Правительство Белоруссии издало постановление, предписывающее Минздраву в экстренном порядке изменить цветовой окрас машин скорой помощи и сделать их зелёно-красными.

Решение аргументировано растущим протестным потенциалом среди фельдшеров во время дежурных поездок на служебном транспорте.

– Если уж и медики начнут объявлять забастовки, тем более в период пандемии коронавируса, мы так угробим весь генофонд нашего талантливого народа. В конце концов, кто будет лечить травмированных протестующих? Думаете, солдаты НАТО прилетят на голубом или радужном вертолёте? Поэтому призываю всех медработников подумать об этом, а кто будет думать плохо, то завезём врачей из Смоленска, там многие без работы сидят, — сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

В ведомстве уже заявили, что весь автопарк будет перекрашен в бордово-зеленые цвета, а вместо красного креста на эмблемах будет использоваться серп и молот. Среди прочих мер по борьбе с протестными настроениями, решение Белпродторга о запрете продажи пломбира с вишневым наполнителем.