Ученые определили молекулу, помогающую раку легких прятаться от иммунитета

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31.08.2020, 9:17, Разное

Ученые раскрыли некодирующую молекулу РНК, помогающую увеличиваться злокачественным клеткам в легких и скрываться от иммунитета. Опыт представили в издании Journal of Cell Biology.
Сотрудники Университета Наварры в Памплоне изучили больше 7000 новообразований и выяснили, что у клеток рака легких имеются добавочные копии гена, которые кодируют длинную некодирующую РНК. Эксперты именовали ее амплифицированной некодирующей РНК, связанной с онкологическим процессом легких-1 (ALAL-1).

Экспериментаторы узнали, что такие клетки генерируют больше РНК ALAL-1, чем обыкновенно. Они подчеркивают, что понижение ALAL-1 сокращает полиферацию раковых клеток и сдерживает разрастание новообразования у грызунов. Специалисты надеются, что цель такой молекулы РНК может увеличить результативность иммунотерапии, помогающей в 20% больным раком легких.



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